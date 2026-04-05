Un ex presidente ha minacciato di causare disordini se non si aprono le rotte di Hormuz, mentre l'Opec ha deciso di aumentare la produzione di petrolio. Nel frattempo, fonti ufficiali riferiscono che forze speciali statunitensi hanno recuperato un secondo pilota disperso in Iran, dopo l'abbattimento di un jet da combattimento venerdì scorso. Inoltre, si è appreso che un drone statunitense è decollato da una base in Italia.

Il generale Masoud Zare, comandante delle forze iraniane impiegate nella difesa aerea, è stato ucciso da un attacco israelo-statunitense. Lo riporta l'agenzia Mehr. Cresce l'allarme tra analisti e militari per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori, elemento chiave delle difese aeree occidentali, messe sotto forte pressione dalla guerra in Medio Oriente e dal conflitto in Ucraina. Secondo esperti del settore - citati dal New York Times - l'uso intensivo di questi sistemi, impiegati per abbattere missili balistici, da crociera e droni, sta rapidamente erodendo le riserve disponibili. La dottrina operativa prevede spesso il lancio di due intercettori per ogni minaccia in arrivo, accelerando ulteriormente il consumo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella"

Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella" Cresce l'allarme tra analisti e militari per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori, elemento chiave delle difese aeree occidentali,...

Trump minaccia: «Aprite Hormuz, bastardi. Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio». «Drone Usa partito da Sigonella»Nelle ultime ore i sistemi di tracciamento hanno registrato «una missione di particolare interesse» condotta da un drone decollato dalla base...

Temi più discussi: Trump minaccia l’Iran: Aprite lo Stretto o vivrete l’inferno. Ma credo che domani ci sarà l’accordo. Drone Usa partito da Sigonella; Dubai, addio: così la guerra in Iran sta travolgendo il Golfo. I miliardari in fuga, il mercato immobiliare che crolla (e la scoperta su Trump dell'emiro del Qatar); Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran, 'aprite lo Stretto, bastardi'; Trump minaccia ancora: Iran apra il fottuto Stretto di Hormuz o finirà all’inferno.

Aprite lo Stretto, bastardi!. Trump all'Iran: Martedì colpiremo centrali elettriche e pontiDonald Trump minaccia di colpire martedì le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornat ... huffingtonpost.it

Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran, 'aprite lo Stretto, bastardi'(ANSA) - ROMA, 05 APR - Donald Trump minaccia di colpire martedì le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. Martedì in Iran sarà la Giornata della Central ... tuttosport.com

Donald Trump ha minacciato via social un attacco “martedì” a centrali elettriche e ponti in Iran se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. “Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e del Ponte, tutto in uno. Aprite il maledetto Stretto, pazzi basta facebook

TRUMP: APRITE LO STRETTO DI HORMUZ, PAZZI BASTARDI. SE NON LO FATE, VI SPEDIRO' ALL'INFERNO x.com