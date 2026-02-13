Pensioni l’ipoteca sul futuro dei giovani | un assegno più basso del 17% rispetto ai loro genitori
Marco Ricci, trentenne romano, si è reso conto che il suo assegno pensionistico potrebbe essere più basso del 17% rispetto a quello dei suoi genitori, a causa delle attuali riforme previdenziali che hanno ridotto le pensioni di futura erogazione. Questa differenza significativa, confermata da recenti analisi economiche, mette in evidenza come le scelte politiche degli ultimi anni abbiano messo a rischio il futuro finanziario delle nuove generazioni.
. I trentenni di oggi potrebbero ricevere una pensione inferiore fino al 17% rispetto ai loro genitori, un campanello d’allarme che suona forte sullo stato di salute del sistema previdenziale italiano. Lo rivela un’analisi di Censis-Confcooperative, che proietta un futuro di maggiore incertezza economica per le nuove generazioni, aggravato dalla prevista diminuzione di 7,7 milioni di lavoratori entro il 2050. La fotografia di un sistema a rischio. Lo studio, diffuso il 12 febbraio 2026, dipinge un quadro preoccupante per il futuro delle pensioni in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu
