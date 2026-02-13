Pensioni l’ipoteca sul futuro dei giovani | un assegno più basso del 17% rispetto ai loro genitori

Marco Ricci, trentenne romano, si è reso conto che il suo assegno pensionistico potrebbe essere più basso del 17% rispetto a quello dei suoi genitori, a causa delle attuali riforme previdenziali che hanno ridotto le pensioni di futura erogazione. Questa differenza significativa, confermata da recenti analisi economiche, mette in evidenza come le scelte politiche degli ultimi anni abbiano messo a rischio il futuro finanziario delle nuove generazioni.