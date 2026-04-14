Vede la volante e tenta di nascondersi denunciato giovane spacciatore

Durante un normale controllo, un giovane ha cercato di nascondersi alla vista di una volante. La polizia lo ha identificato come un 21enne di origini tunisine con precedenti penali. Durante l’intervento, ha opposto resistenza e fornito false generalità, inoltre è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Per questi motivi, il ragazzo è stato denunciato dalle forze dell’ordine.

La polizia ha denunciato un 21enne pregiudicato di origini tunisine per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, per resistenza a pubblico ufficiale e per dichiarazione di false generalità.Intorno alle 12.40 di lunedì 13 aprile 2026 gli agenti del commissariato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Foligno. La volante ferma un giovane spacciatore: sequestrati cocaina e contantiNel corso dei servizi di controllo del territorio, la volante di Foligno ha arrestato un 26enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di... Vede i carabinieri e tenta la fuga, spacciatore 18enne nascondeva cento grammi di marijuanaI carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno denunciato un 18 enne catanese che spacciava nel centro storico con il suo...