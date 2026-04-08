Foligno La volante ferma un giovane spacciatore | sequestrati cocaina e contanti

Durante un normale servizio di controllo nel centro di Foligno, la volante ha fermato un giovane di 26 anni. Durante l'operazione sono stati trovati e sequestrati cocaina e una somma di denaro contante. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione del traffico di droga svolte nel territorio.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, la volante di Foligno ha arrestato un 26enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e circa 400 euro in contanti, posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Foligno. La volante ferma un giovane spacciatore: sequestrati cocaina e contanti Spacciatore in manette. In auto aveva cocaina e 1.600 euro in contantiPeriodo di grande intensità per i Carabinieri della stazione di Pietrasanta, con l’attività di controllo del territorio che nel giro di pochi giorni... Piombino, spacciatore venticinquenne arrestato: cocaina, hashish e denaro in contanti scoperto in casa.Piombino, scoperto un giovanissimo spacciatore: cocaina, hashish e contanti nascosti in casa Un venticinquenne di origine nordafricana è stato...