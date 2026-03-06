Vede i carabinieri e tenta la fuga spacciatore 18enne nascondeva cento grammi di marijuana

Un ragazzo di 18 anni di Catania è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo di piazza Dante, che lo hanno trovato mentre spacciava nel centro storico con il suo ciclomotore. Quando ha visto le forze dell’ordine, ha tentato di scappare, ma è stato inseguito e fermato. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati cento grammi di marijuana.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno denunciato un 18 enne catanese che spacciava nel centro storico con il suo ciclomotore. I militarti dell'Arma lo hanno visto transitare nei pressi di via Ammiraglio Caracciolo: dopo aver parcheggiato nei pressi di un edificio, si guardava intorno come se fosse in attesa di qualcuno. Insospettiti dal suo comportamento, i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo ma lui, accortosi della pattuglia, ha improvvisamente abbandonato lo scooter facendolo cadere a terra ed è scappato a piedi lungo una strada limitrofa. Dopo un breve inseguimento, uno dei militari è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo, mettendolo in sicurezza e perquisendolo.