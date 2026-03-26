Caccia all’Uovo | si accende la primavera a Marina di Gioiosa Ionica

A Marina di Gioiosa Ionica inizia la primavera con un evento dedicato ai bambini e alle famiglie, chiamato “Caccia all’Uovo”. L’appuntamento è stato annunciato per questa stagione, coinvolgendo la comunità locale in un’attività pensata per le famiglie della zona. L’iniziativa si svolgerà nel centro della cittadina e prevede diverse attività rivolte ai più piccoli.

La primavera a Marina di Gioiosa Ionica si accende con un appuntamento imperdibile dedicato interamente all’infanzia e alle famiglie. Martedì 31 marzo, a partire dalle ore 16, la suggestiva cornice di Piazza Ex Ferrovie Calabro-Lucane si trasformerà in un grande campo di gioco all'aperto per la prima attesa edizione della “Caccia all’Uovo”. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, nasce da una precisa visione del Consigliere Nicola Catalano. È stato proprio lui in qualità di delegato agli eventi a farsi promotore dell'evento, lavorando in sinergia con l’organizzazione Enjoy Party per regalare alla cittadinanza un momento di svago che vada oltre il semplice intrattenimento, puntando dritto al cuore della socialità e della valorizzazione del centro cittadino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Caccia all’Uovo”: si accende la primavera a Marina di Gioiosa Ionica Articoli correlati Marina di Gioiosa Ionica piange Commisso, addio a un figlio esemplareLa comunità di Marina di Gioiosa Ionica e l’amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Rocco Femia, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa... Leggi anche: Successo stellare, l'orchestra musicale del Marina di Gioiosa Ionica-Mammola trionfa a Malta Tutti gli aggiornamenti su Caccia all'Uovo si accende la primavera... Temi più discussi: Un pomeriggio di sorrisi a Marina di Gioiosa: il 31 marzo la prima Caccia all’Uovo; Caccia all’Uovo, festa per famiglie a Marina di Gioiosa Ionica; Un pomeriggio di sorrisi a Marina di Gioiosa: il 31 marzo la prima Caccia all’Uovo; Caccia all’Uovo 31 marzo 2026. Un pomeriggio di sorrisi a Marina di Gioiosa: il 31 marzo la prima Caccia all’UovoLa primavera a Marina di Gioiosa Ionica si accende con un appuntamento imperdibile dedicato interamente all’infanzia e alle famiglie. Martedì 31 marzo 2026, a partire dalle ore 16:00, la suggestiva co ... strettoweb.com Caccia alle uova di Pasqua, ecco come organizzarlaA Pasqua la caccia alle uova è un appuntamento imperdibile, una sfida divertente e creativa che permette di trascorrere qualche momento in compagnia. Tradizionalmente sono gli adulti ad organizzare ... ilgiornale.it Ristorante Settimo Cielo | Marina di Gioiosa Ionica - facebook.com facebook