Vasco Rossi fa i komplimenti alla Lucchese per la promozione in Serie D

Vasco Rossi ha espresso parole di apprezzamento per la squadra di calcio lucchese, commentando la promozione in Serie D. Durante un evento a Lucca, il cantante ha scherzato sulla possibilità che la squadra fosse sempre in testa alla classifica, facendo riferimento ai giorni di domenica. La squadra ha ottenuto la promozione pochi giorni prima, avvicinandosi alla fine del campionato.

Lucca, 14 aprile 2026 - «T’immagini se fosse sempre domenica. se la Lucchese fosse prima in classifica». Allo Stadio Porta Elisa, in Curva Ovest, questo coro è diventato molto più di una semplice canzone: per mesi ha scandito le domeniche dei tifosi della Lucchese 1905, esplodendo a squarciagola, tra battiti di mani, sciarpe al vento e un entusiasmo che cresceva di partita in partita. Nato come una provocazione goliardica e affettuosa, si tratta di una riscrittura in chiave rossonera di una celebre canzone di Vasco Rossi. Un coro capace di racchiudere, in poche parole, il sogno più semplice e potente di ogni tifoso: vedere la propria squadra volare in alto, fino alla vetta della classifica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vasco Rossi fa i “komplimenti” alla Lucchese per la promozione in Serie D Lucchese trionfa sul Perignano: è promozione in Serie D!La Lucchese assicura la promozione in Serie D dopo un trionfo netto sul campo contro il Fratres Perignano, conclusosi con un 2-0 che sancisce... Referendum, scende in campo anche Vasco Rossi! Il post che fa discutereIl celebre cantautore Vasco Rossi ha scelto l’anniversario dell’uscita del suo singolo “C’è chi dice no” per esprimere la propria posizione sul...