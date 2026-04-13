Lucchese trionfa sul Perignano | è promozione in Serie D!

La squadra di Lucchese ha ottenuto la promozione in Serie D grazie alla vittoria per 2-0 contro il Fratres Perignano. La partita si è disputata sul campo della squadra avversaria e ha permesso alla formazione di conquistare il primo posto nel girone A di Eccellenza Toscana. La vittoria ha assicurato ufficialmente il passaggio alla categoria superiore.

La Lucchese assicura la promozione in Serie D dopo un trionfo netto sul campo contro il Fratres Perignano, conclusosi con un 2-0 che sancisce matematicamente la vittoria del girone A di Eccellenza Toscana. Davanti a 3502 spettatori al Porta Elisa, i rossoneri hanno mantenuto l’invincibilità nel percorso verso il vertice, distanziando di ben 8 punti il Viareggio, secondo classificato, con un totale di 64 punti accumulati. Dominio rossonero e precisione chirurgica al Porta Elisa. L’incontro si è aperto con una pressione costante della squadra guidata da Sergio Pirozzi, che ha dovuto gestire le assenze di Mauro e Colferai, oltre alla non convocazione di Zenuni e Onu.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucchese trionfa sul Perignano: è promozione in Serie D! Lucchese-Fratres Perignano 2-0, i rossoneri tornano in Serie DLucca, 12 aprile 2026 – La Lucchese vince il campionato d’Eccellenza e torna in Serie D. Lucchese, tridente pronto per la sfida al Fratres PerignanoIl Lucchese Calcio rientra in campo al Porta Elisa per la trentaduesima giornata dell’Eccellenza Toscana, girone A, sfidando in casa il Fratres...