Varese il motore metalmeccanico vola | nuovi vertici e +22% export

A Varese, durante un’assemblea nello stabilimento di Vergiate, i rappresentanti dei settori meccanico e siderurgico hanno stabilito i nuovi indirizzi per il prossimo ciclo associativo. Nel corso dell’incontro sono stati definiti i cambiamenti nella governance e sono stati annunciati dati sul settore, tra cui un aumento del 22 per cento delle esportazioni. La riunione ha coinvolto i principali attori dell’industria locale, con l’obiettivo di delineare le strategie future.

Il cuore pulsante dell’industria varesina ha definito i propri equilibri per il prossimo ciclo associativo durante l’assemblea tenutasi nello stabilimento di Vergiate, dove i settori meccanico e siderurgico si sono riuniti per tracciare le direttrici del futuro produttivo. Carlo Del Grande, figura chiave della B.D.G. EL. Srl di Bardello, è stato confermato alla guida del Gruppo Meccaniche, mentre Massimo Garavaglia, alla testa della Garavaglia Spa di Caronno Pertusella, mantiene la presidenza del comparto dedicato a Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie. Questa tornata di incontri, parte delle assemblee 2026 che coinvolgono gli undici gruppi merceologici di Confindustria Varese, mette in luce la struttura vitale di un tessuto economico che conta oltre 390 imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, il motore metalmeccanico vola: nuovi vertici e +22% export Confindustria Varese: nuovi vertici per i settori Gomma e ChimicaA Busto Arsizio, presso la sede di Nupi Industrie Italiane spa, si è conclusa l’assemblea congiunta che ha protagonisti i gruppi merceologici di... Crescita limitata per l’export reggiano: "Il settore metalmeccanico ha perso molto"Macchine e macchinari (la voce più rilevante sull’export reggiano) non ce l’hanno fatta a completare il recupero delle perdite sul valore dei flussi...