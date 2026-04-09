A Busto Arsizio si è svolta un’assemblea congiunta di Confindustria Varese presso la sede di Nupi Industrie Italiane spa. Durante l’incontro sono stati eletti i nuovi dirigenti dei settori chimico-farmaceutico, cartario e della gomma. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle aziende appartenenti ai diversi comparti industriali della provincia. Non sono stati resi pubblici i nomi dei nuovi vertici eletti.

A Busto Arsizio, presso la sede di Nupi Industrie Italiane spa, si è conclusa l’assemblea congiunta che ha protagonisti i gruppi merceologici di Confindustria Varese, con l’elezione di nuovi vertici per i comparti chimico-farmaceutico, cartario e della gomma. L’incontro ha permesso di definire le nuove cariche per il settore Gomma e Materie Plastiche, affidando la presidenza a Davide Galli della Orsa Foam spa di Gorla Minore, supportato dalla nuova vicepresidente Laura Rachele Cossa della FI-PLAST srl di Gorla Maggiore. Parallelamente, sono stati confermati i ruoli di Roberto Salmini e Fabrizio Bianchi per il gruppo Cartarie, Editoriali e Poligrafiche, mentre per il settore Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie la guida resta nelle mani di Roberto Baldan, con Chiara Ponti come vicepresidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confindustria Varese: nuovi vertici per i settori Gomma e Chimica

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