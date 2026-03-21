Il settore metalmeccanico di Reggio Emilia ha registrato una crescita limitata nelle esportazioni. Le vendite di macchine e macchinari, che rappresentano la voce più importante del settore, non sono riuscite a recuperare completamente le perdite accumulate, passando da un calo del 6,1% a metà 2025 a un -2,5% a fine settembre. La situazione evidenzia una leggera ripresa, ma ancora una contrazione rispetto al passato.

Macchine e macchinari (la voce più rilevante sull’ export reggiano ) non ce l’hanno fatta a completare il recupero delle perdite sul valore dei flussi verso l’estero che, a metà del 2025, segnava -6,1%, poi ridotto a -2,5% alla fine del settembre scorso. Il dato settoriale di fine 2025, infatti, si è attestato a 4,65 miliardi, con un -1,9% che ha evidentemente condizionato il risultato complessivo delle esportazioni reggiane, limitando la crescita allo 0,7%. "Il valore complessivo dei flussi della nostra provincia verso l’estero - sottolinea il Presidente della Camera di commercio dell’Emilia, Stefano Landi - ha superato i 13,1 miliardi, e il pur modesto incremento non è da sottovalutare, soprattutto considerando che nel 2024 avevamo registrato un preoccupante -6,5%". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crescita limitata per l’export reggiano: "Il settore metalmeccanico ha perso molto"

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