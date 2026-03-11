Il duo Pellegrina Pibigas ha vinto il Premio Ludovico Di Meo durante la finale del San Marino Song Contest 2026, tenutasi al Teatro Nuovo di Dogana. La loro esibizione con il brano “Il Giorno Che” ha portato al riconoscimento, con il pezzo pubblicato dall’etichetta Hi_Qu Music e distribuito da ADA Music Italy. La serata ha visto la partecipazione di diversi artisti in gara.

Presso il Teatro Nuovo di Dogana (San Marino), il duo Pellegrina Pibigas ha ricevuto il Premio Ludovico Di Meo nell’ambito della finalissima del San Marino Song Contest 2026, dove si è esibito con il brano “Il Giorno Che” pubblicato dall’etichetta HiQu Music e distribuito da ADA Music Italy. Il riconoscimento, consegnato da Federica Gentile, è intitolato alla memoria di Ludovico Di Meo, storico dirigente televisivo e figura di riferimento nel panorama radiotelevisivo italiano. Il duo femminile italiano esordisce con “Il Giorno Che”, un brano che usa la suggestione della fantascienza: non per descrivere altri mondi, ma per far tremare questo. Elettricità sospesa, atmosfere che sanno di piazze antiche e frequenze sconosciute, una voce che racconta da dentro il sogno senza cercare la via d’uscita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - "Il giorno che" trionfa: Pellegrina Pibigas vincono il Premio Ludovico Di Meo al San Marino Song Contest 2026

