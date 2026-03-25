Fiorentina la cura Paratici funziona | i segreti della rinascita e l’intesa con Vanoli Dentro al momento della Viola

La Fiorentina ha mostrato segnali di miglioramento dopo l’intervento di Paratici, che ha portato a un nuovo impulso per la squadra. Il rapporto tra il direttore sportivo e il mister Vanoli sembra aver contribuito a questa fase di crescita, con cambiamenti tattici e strategici messi in atto negli ultimi incontri. La squadra si prepara ora a una serie di sfide con maggiore fiducia e coesione.

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