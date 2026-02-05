De Zerbi-Fiorentina idea di Paratici per la panchina viola | CM

L’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina fa discutere. La società sta pensando seriamente a De Zerbi come nuovo allenatore. I nomi sono sul tavolo, ma ancora niente di deciso. La squadra si concentra sulla salvezza, mentre i tifosi aspettano notizie sul futuro tecnico.

L’arrivo di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo della Fiorentina ha dato grande entusiasmo all’ambiente viola con la squadra concentrata sul tentativo di raggiungere la salvezza. De Zerbi verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it I viola, complice un inizio di stagione da dimenticare, stanno cercando di tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica e la prossima partita casalinga contro il Torino sarà uno snodo fondamentale della stagione. Il club, nel frattempo, lavora per il futuro e l’arrivo di Fabio Paratici è garanzia di un progetto di qualità per le prossime stagioni con il nuovo direttore sportivo che sta già lavorando per cercare di capire come muoversi in vista dell’estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dopo l’esperienza alla Juventus, Fabio Paratici assume un ruolo chiave nella Fiorentina, impegnata a risalire la classifica.

La Fiorentina di Rocco Commisso si prepara a un cambiamento significativo con l’ingresso di Fabio Paratici nel ruolo di dirigente.

Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, avrebbe in mente di affidare la panchina del club viola proprio all'attuale tecnico del Marsiglia, ovvero Roberto De Zerbi. Firenze ama gli allenatori alla De Zerbi, ne apprezza le qualità comunicative