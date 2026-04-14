Vance ' il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali'
Il vicepresidente americano ha dichiarato che il Vaticano dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle questioni morali. La sua osservazione si riferisce alla necessità che l’ente religioso si dedichi ai temi etici e spirituali, evitando di intervenire in altre aree. La frase è stata pronunciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa richiesta. Non ci sono state dichiarazioni successive o commenti ufficiali da parte del Vaticano.
Il vicepresidente americano JD Vance ha affermato che il Vaticano dovrebbe "attenersi alle questioni morali". Vance ha espresso la sua valutazione dopo il durissimo attacco del presidente Donald Trump all'indirizzo di Papa Leone.🔗 Leggi su Lanazione.it
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