Nel consueto appuntamento di TennisMania su YouTube, condotto da Dario, si è parlato di una recente dichiarazione di Puppo riguardante il giocatore di tennis. L’allenatore ha svelato che Sinner preferirebbe non partecipare al torneo di Madrid e ha invitato a scegliere le parole con attenzione per evitare fraintendimenti. La conversazione si è focalizzata sulle possibili motivazioni dietro questa scelta.

Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha fatto un pronostico sul prossimo match di Jannik Sinner a Miami e del cammino complessivo nel torneo, parlando anche della possibile programmazione dell’azzurro sulla terra rossa europea. Il pronostico per il match degli ottavi soprattutto in virtù di quanto visto al terzo turno: “ Sinner sa fare tutto meglio rispetto a Michelsen, io penso finisca 6-4 6-3. Non vedo come Sinner possa andare in difficoltà. E’ vero che viene da una partita strana contro Moutet, quindi deve rimettersi in palla. Ieri Sinner ha giocato una partita in cui si è messo al livello di Moutet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner non va volentieri a Madrid per un motivo. Pensa bene alle parole per evitare questioni”

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