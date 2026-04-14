Il vicepresidente americano JD Vance ha dichiarato di non essere molto sorpreso dal fatto che un alleato fedele di un leader europeo abbia ricevuto sostegno, anche se non con l’obiettivo di portarlo alla vittoria. La sua osservazione si riferisce a una recente iniziativa politica in un paese dell’Europa centrale, dove un leader vicino a un alleato dell’ex premier ungherese ha ottenuto supporto pubblico. Vance ha aggiunto che questa posizione non riflette una vera volontà di vittoria elettorale.

Il vicepresidente americano JD Vance ha affermato di non essere eccessivamente sorpreso della sconfitta del premier ungherese Viktor Orban, dicendo che la sua decisione di sostenerlo a Budapest in campagna elettorale, la scorsa settimana, mirava più a manifestare sostegno a un alleato fedele che a condurlo alla vittoria. "Non siamo andati lì perché ci aspettavamo che Viktor Orbán ottenesse una vittoria elettorale schiacciante", ha detto Vance in un'intervista a Fox News. "Ci siamo andati perché era la cosa giusta da fare: schierarsi al fianco di una persona che è rimasta al nostro fianco per molto tempo", ha aggiunto. Si tratta di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vance, 'da Orban a sostegno di alleato fedele, non per portarlo alla vittoria'

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