Ungheria Vance a Budapest a sostegno campagna Orban

Il vicepresidente degli Stati Uniti si trova a Budapest per incontrare il primo ministro ungherese, con l’obiettivo di sostenere la sua campagna elettorale. La visita è avvenuta in un momento di attenzione internazionale verso le prossime consultazioni politiche nel Paese. In questa occasione, sono stati discussi temi legati alle elezioni e alle relazioni tra i due governi.

Il vicepresidente statunitense Vance vola a Budapest per sostenere il primo ministro ungherese Orban in vista della campagna elettore. Critiche all’ingerenza dell’Europa sul voto del popolo ungherese. Servizio di Leonardo Possati. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ungheria, Vance a Budapest a sostegno campagna Orban Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest. Leggi anche: JD Vance a Budapest per sostenere la campagna di Orban in vista delle prossime elezioni Ungheria, Vance a Budapest a sostegno campagna Orban Temi più discussi: Vance a Budapest per sostenere Orbán, ma in Europa estrema destra sempre più distante da Trump; Vance in visita in Ungheria per sostenere Orbán alle elezioni del 12 aprile; Ungheria, Usa in campo per salvare Orban. Perché dopo 16 anni il premier rischia l’uscita di scena; Elezioni in Ungheria, Vance in visita a Budapest per sostenere Orban. Ungheria, la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán: È un uomo fantasticoDurante un comizio a Budapest insieme a Victor Orbán, il vicepresidente Usa JD Vance ha telefonato in diretta al presidente Donald Trump, mettendolo in ... lapresse.it Vicepresidente Usa in Ungheria: endorsement esplicito a Viktor Orbán a pochi giorni dal votoJD Vance si è schierato apertamente con Viktor Orbán durante un evento a Budapest il 7 aprile 2026, chiamando anche Donald Trump al telefono per un sostegno pubblico; la mossa suscita critiche dall'Un ... notizie.it #Tg2000 - Ungheria, Vance a Budapest a sostegno campagna Orban #7aprile #Tv2000 #Vance #Orban #Ungheria #Budapest #Elezioni @tg2000it x.com Il Vicepresidente degli Stati Uniti Vance è in missione in Ungheria per portare sostegno al Presidente Orbán a pochi giorni dalle elezioni parlamentari. - facebook.com facebook