Meloni | Agire subito su stop patto stabilità Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono politici

Il governo italiano ha chiesto alla Commissione europea di intervenire rapidamente riguardo alle norme del Patto di stabilità, considerando una possibile sospensione come misura generale, non limitata a singoli paesi. La presidente del Consiglio ha dichiarato che sono state avanzate diverse proposte in ambito europeo per affrontare questa questione. Nel frattempo, ha anche commentato le parole del Papa, affermando che i leader religiosi non devono seguire le indicazioni dei politici.

(Adnkronos) – La Ue deve "agire subito", noi "stiamo ponendo una serie di questioni in Europa" come l'idea "di prendere in considerazione una sospensione del Patto di stabilità, non intesa come misura per il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata". Così la premier Giorgia Meloni a margine del Vinitaly. "Esattamente come, tornando a questo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Energia, Paolo Capone, Leader UGL “No a nuovi lockdown, da Bruxelles strategia suicida. Riformare subito il Patto di Stabilità”“Le indicazioni che arrivano da Bruxelles in materia di austerità energetica appaiono del tutto inadeguate e rischiano di trasformarsi in una vera e... Crisi in Iran: Meloni propone stop al Patto di Stabilità UEDurante l’intervento in Aula, Meloni ha prospettato la possibilità di una sospensione collettiva delle regole europee sul Patto di stabilità e...