Il decreto fiscale recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ha suscitato proteste tra gli industriali, in particolare nel Veneto, dove si denuncia la rottura del patto di fiducia con il governo. La regione si oppone ai tagli al credito d’imposta previsti nel provvedimento, considerandoli un'azione che modifica le condizioni precedentemente concordate. La questione ha portato a un conflitto tra le parti coinvolte.

VENETO - Il decreto Fisco approvato dal Consiglio dei ministri? Con una mano dà e con l'altra toglie. Anzi taglia, accusa Confindustria a livello sia nazionale che regionale, con particolare indignazione in Veneto per la sforbiciata del 65% al credito d’imposta, penalizzando gli investimenti in fonti di energia rinnovabile. «Non è solo un cambio di rotta inatteso, è una vera e propria rottura del patto di fiducia tra Stato e sistema produttivo», attacca il presidente regionale Raffaele Boscaini. Il provvedimento Come atteso, il provvedimento elimina il vincolo del “made in Europe” sui beni strumentali acquistati dalle imprese e che danno accesso all'iper-ammortamento, la maxi-deduzione fiscale sugli investimenti industriali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Industriali-governo, strappo sul decreto fiscale con tagli al credito d?imposta. Il Veneto guida la protesta: «Patto di fiducia rotto»

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