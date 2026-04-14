Valtellina arrestato il pusher che usava l’auto come base nei boschi

Un giovane senza fissa dimora è stato arrestato nelle ultime ore mentre si trovava alla guida di un’auto lungo la Statale 38, nei pressi di Chiuro. Le forze dell’ordine lo hanno fermato durante un controllo e, successivamente, è stato accertato che utilizzava il veicolo come punto di appoggio per il commercio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile della zona.

Un ventiquattrenne senza dimora, che utilizzava un’auto come base logistica per il commercio di stupefacenti, è stato fermato dalle pattuglie della Squadra Mobile a Chiuro mentre si dirigeva verso Tirano sulla Statale 38. L’arresto, avvenuto questa mattina su ordine del Gip del Tribunale di Sondrio su richiesta della Procura locale, mette fine a una serie di operazioni mirate a colpire i presidi di spaccio occulti tra le aree boschive della Valtellina. Il rifugio mobile tra i boschi della Valtellania. Le indagini hanno rivelato un modus operandi che cercava di sfruttare l’isolamento delle zone montane per trasformare la natura in un punto di distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valtellina, arrestato il pusher che usava l’auto come base nei boschi Arrestato un altro pusher nei boschi dell'Alta ValtellinaNella mattinata odierna la Polizia di Stato di Sondrio e la Guardia di finanza di Tirano hanno rintracciato e arrestato un cittadino extracomunitario... Venturina Terme | Fermato con la droga, usava un bivacco nei boschi come centrale dello spaccio: arrestatoUn 39enne originario del Nordafrica è stato arrestato dai carabinieri di Venutirna Terme, con il supporto dei colleghi di Piombino, per detenzione di...