Venturina Terme | Fermato con la droga usava un bivacco nei boschi come centrale dello spaccio | arrestato

Un uomo di 39 anni, proveniente dal Nordafrica, è stato arrestato dai carabinieri di Venturina Terme con il supporto dei colleghi di Piombino. È stato fermato mentre si trovava in un bivacco nei boschi, che secondo le forze dell’ordine era utilizzato come punto di spaccio di droga. L’arresto rientra in un’operazione di contrasto alla detenzione e alla vendita di sostanze stupefacenti.

Un 39enne originario del Nordafrica è stato arrestato dai carabinieri di Venutirna Terme, con il supporto dei colleghi di Piombino, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è stato individuato nel corso di un controllo mirato e alla vista dei militari dell'Arma ha.