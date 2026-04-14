Arrestato un altro pusher nei boschi dell' Alta Valtellina

Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo extracomunitario nei boschi dell’Alta Valtellina con l’accusa di traffico di droga. L’arresto è stato possibile grazie a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura. L’intervento è stato condotto congiuntamente dalla Polizia di Stato di Sondrio e dalla Guardia di Finanza di Tirano.

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Sondrio e la Guardia di finanza di Tirano hanno rintracciato e arrestato un cittadino extracomunitario per traffico di sostanze stupefacenti, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sondrio su richiesta.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Supermarket della droga: arrestati altri due pusher nei boschi della ValtellinaLo scorso 19 gennaio personale della Polizia di stato di Sondrio e militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Tirano, a seguito di alcuni... La morsa dei carabinieri sulla Baragiola: blitz notturno nei boschi e pusher in fugaNel bivacco nascosto tra la vegetazione sequestrati hashish, cocaina ed eroina: il pusher riesce a scappare nel buio, indagini in corso Nel cuore... Il Comune di Sondalo, con il supporto della Comunità Montana Alta Valtellina, dà il via a una - facebook.com facebook