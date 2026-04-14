Arrestato un altro pusher nei boschi dell' Alta Valtellina

Da sondriotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo extracomunitario nei boschi dell’Alta Valtellina con l’accusa di traffico di droga. L’arresto è stato possibile grazie a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura. L’intervento è stato condotto congiuntamente dalla Polizia di Stato di Sondrio e dalla Guardia di Finanza di Tirano.

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Sondrio e la Guardia di finanza di Tirano hanno rintracciato e arrestato un cittadino extracomunitario per traffico di sostanze stupefacenti, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sondrio su richiesta.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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