Curiosità tutto pronto per l' inaugurazione della nuova Madegra a Salerno

A Salerno, tutto è pronto per l'inaugurazione della nuova sede di Madegra, il locale situato in piazza della Concordia. Il conto alla rovescia è iniziato in vista del taglio del nastro, che segnerà l'apertura ufficiale dei nuovi locali. L'evento è atteso con interesse da parte dei frequentatori e della comunità locale.

Conto alla rovescia, per il taglio del nastro dei nuovi locali della Madegra, il noto locale in piazza della Concordia. Dalla braceria, alla pizzeria, fino al fast-food, fish, pasta e altro ancora: i buongustai non avranno che l'imbarazzo della scelta per la new entry del commercio. Cresce la curiosità: annunciata per domani, 30 marzo, alle 19.30, l'inaugurazione. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Curiosità, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova Madegra a Salerno Articoli correlati Tutto pronto per l'inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del PantanoConto alla rovescia a Cellole per l'inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del Pantano. Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra personale di Arnaldo Gallinucci, intitolata 'piccole emozioni'Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo alle... Approfondimenti e contenuti su Curiosità tutto pronto per... Discussioni sull' argomento Imola, tutto pronto per la 18^ edizione del festival Le Case della Scienza; Screamer brucia l’asfalto di Roma. Il 26 marzo al GAMM Museum la celebrazione del leggendario racing game italiano; Rosalía in concerto a Milano: la scaletta e tutto quello che c’è da sapere; Bra, tutto pronto per la processione dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina. Grande curiosità per Atalanta-Bayern Monaco: alla New Balance Arena c'è anche CeferinQuasi tutto pronto alla New Balance Arena per la partita di Champions League di questa sera tra Atalanta e Bayern Monaco, i 90 minuti d'andata del doppio confronto valevole per gli ottavi di finale. C ... tuttomercatoweb.com Curiosità, senso di meraviglia, umiltà, gratitudine per tutta la bellezza che ci circonda, sono alla base di tutte le emozioni che proviamo e di tutto ciò che umilmente creiamo. Che non è nulla rispetto alla Bellezza della Natura e dell’Universo. Si resta senza fiato - facebook.com facebook