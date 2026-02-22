Raffaele non sente la figlia Sara da un anno lei lo riabbraccia ma chiude con sua moglie | Non mi piace come persona

Raffaele non vede sua figlia Sara da un anno, causa un allontanamento causato da tensioni familiari. Questa settimana, Sara ha deciso di incontrarlo di persona, portando con sé una richiesta di chiarimento. Durante l’incontro, però, ha espresso chiaramente di non volere più riavvicinarsi a sua madre, Maria Grazia. Sara ha spiegato di aver preso quella decisione dopo lunghe riflessioni e momenti di confronto interni. La situazione rimane complessa, con emozioni contrastanti tra i protagonisti.