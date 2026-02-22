Raffaele non sente la figlia Sara da un anno lei lo riabbraccia ma chiude con sua moglie | Non mi piace come persona
Raffaele non vede sua figlia Sara da un anno, causa un allontanamento causato da tensioni familiari. Questa settimana, Sara ha deciso di incontrarlo di persona, portando con sé una richiesta di chiarimento. Durante l’incontro, però, ha espresso chiaramente di non volere più riavvicinarsi a sua madre, Maria Grazia. Sara ha spiegato di aver preso quella decisione dopo lunghe riflessioni e momenti di confronto interni. La situazione rimane complessa, con emozioni contrastanti tra i protagonisti.
Raffaele vuole riabbracciare sua figlia Sara con cui non ha rapporti da un anno. Lei però non ha intenzione di riallacciare il legame con Maria Grazia, la moglie di suo padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giulia De Lellis: “Non tocco mia figlia se sono truccata. Mi sento in colpa ad allontanarmi da lei quando lavoro”Giulia De Lellis condivide le sue emozioni sulla maternità e sulla difficoltà di allontanarsi dalla figlia Priscilla per motivi di lavoro, sottolineando il senso di colpa che prova in questi momenti.
Cristiana ed Ernesto a Verissimo: “Io lo sognavo” “Lei mi faceva impazzire. Ci siamo messi sempre alla prova”Cristiana ed Ernesto si sono raccontati a Verissimo, parlando della loro storia d’amore fatta di alti e bassi.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Salernitana, la rabbia di Raffaele: C'era fallo su Molina, episodio eloquente; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: un trauma, la scelta per il matrimonio e Sanremo; Walter De Raffaele a Cantù: Gruppo in crescita, ma serve tempo e unità; Non chiamateci fragili: termine vago che non contempla diritti.
Cavese-Salernitana 1-1, Raffaele: Pari che brucia, non mi sento in discussioneIl tecnico granata: Un episodio dubbio ci condanna, mancata la zampata ... msn.com
Salernitana, Raffaele: Sentito illazioni vergognose, io ci crederò fino alla fineSoddisfazione per il risultato, ma anche qualche frecciata ai detrattori. Il tecnico della Salernitana, Raffaele, nel post gara contro il Casarano elogia la squadra dopo il 3-0 dell’Arechi ... tuttoc.com
Qui la musica si sente anche quando non suona. Nei corridoi, nelle aule, nell’attesa prima di iniziare. È fatta di passi, respiri, risate, voci. Di porte che si aprono. Di cuori che trovano il loro ritmo. #MusicInsideStudio via Raffaele Aversa, 45, Atripalda 0825 6 - facebook.com facebook