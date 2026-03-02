La Virtus non muore mai che colpi Parigi | il ranking di Eurolega chi sale e chi scende

Nell'ultima giornata di Eurolega, la Virtus mantiene saldo il suo posizionamento, mentre Parigi registra un risultato importante. Lo Zalgiris si avvicina ai playoff, il Monaco subisce una battuta d’arresto, il Panathinaikos esce sconfitto e il Barcellona rallenta il suo cammino. La classifica si evolve con variazioni sia in alto che in basso, riflettendo i cambiamenti in corso tra le squadre partecipanti.

L’Eurolega torna a fare i conti con questioni ben più serie dello sport, dalle conseguenze tuttavia pesanti per lo svolgimento della competizione tra partite rinviate e club costretti a giocare nuovamente in campo neutro. Manca ancora tanta strada, altre 9 giornate piene di sfide, poi la griglia finale verrà composta e si comincerà a giocare per il trofeo. Alla vigilia del round numero 30 vi proponiamo il nostro power ranking: chi sale e chi scende. RISULTATI E PROSSIMO TURNO LA CLASSIFICA AGGIORNATA IL RANKING DELLA SETTIMANA SCORSA La miglior squadra che tira da 3 punti in Eurolega è riuscita a fermare anche l’Olympiacos dopo l’Hapoel, ed è il terzo successo nelle ultime quattro giornate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

