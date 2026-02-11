Questa settimana, il ranking di Eurolega mostra un quadro chiaro. Milano si mantiene in una posizione stabile, mentre Dubai continua a sognare con Musa. Le squadre come Hapoel e Monaco continuano a farsi largo tra le difficoltà, mentre Efes e Bayern risalgono la classifica. Le italiane si preparano alla 28ª giornata, con le gerarchie che si consolidano o cambiano ancora.

Doppio turno in archivio, con verdetti significativi. Colpiscono le crisi prolungate di Hapoel Tel Aviv e Monaco, le cui ombre dal campo si propagano alle sedi societarie. Torna a sperare l’Olimpia Milano, che infila due vittorie e sale a -1 dal decimo posto. Soffre la Virtus, in particolare per lo scivolone interno con l’Asvel. Davanti il Fenerbahce e l’Olympiacos confermano di essere le migliori. Ecco il nostro power ranking: chi sale e chi scende. RISULTATI E PROSSIMO TURNO LA CLASSIFICA AGGIORNATA IL RANKING DELLA SETTIMANA SCORSA Quando Dzanan Musa ha lasciato il Real Madrid il messaggio era esplicito: diventare una stella di prima grandezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano attenta, Dubai sogna con Musa: il ranking di Eurolega, chi sale e chi scende

Approfondimenti su Milano Dubai

Ecco un aggiornamento sul ranking di Eurolega: la Virtus si distingue grazie alle prestazioni di Niang, mentre Pana attraversa un momento difficile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

LaPresse. . Greenpeace contro Eni: video shock alla vigilia di Milano Cortina 2026. L'organizzazione ambientalista accende i riflettori sullo sponsor dei Giochi con un video in cui un'onda nera di petrolio travolge atleti e cerchi olimpici. "Eni si finge attenta al cli - facebook.com facebook