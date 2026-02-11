Milano attenta Dubai sogna con Musa | il ranking di Eurolega chi sale e chi scende

Questa settimana, il ranking di Eurolega mostra un quadro chiaro. Milano si mantiene in una posizione stabile, mentre Dubai continua a sognare con Musa. Le squadre come Hapoel e Monaco continuano a farsi largo tra le difficoltà, mentre Efes e Bayern risalgono la classifica. Le italiane si preparano alla 28ª giornata, con le gerarchie che si consolidano o cambiano ancora.

Doppio turno in archivio, con verdetti significativi. Colpiscono le crisi prolungate di Hapoel Tel Aviv e Monaco, le cui ombre dal campo si propagano alle sedi societarie. Torna a sperare l’Olimpia Milano, che infila due vittorie e sale a -1 dal decimo posto. Soffre la Virtus, in particolare per lo scivolone interno con l’Asvel. Davanti il Fenerbahce e l’Olympiacos confermano di essere le migliori. Ecco il nostro power ranking: chi sale e chi scende. RISULTATI E PROSSIMO TURNO LA CLASSIFICA AGGIORNATA  IL RANKING DELLA SETTIMANA SCORSA Quando Dzanan Musa ha lasciato il Real Madrid il messaggio era esplicito: diventare una stella di prima grandezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

