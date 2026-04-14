Lo scorso 4 aprile, nel Canton Uri, una valanga ha travolto un gruppo di tre scialpinisti esperti. Due di loro, entrambi provenienti dalla provincia di Lecco, sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale. La massa di neve ha coinvolto i tre durante un’escursione in montagna, causando loro lesioni e il ricovero immediato. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un violento movimento di neve ha travolto tre esperti scialpinisti nel Canton Uri lo scorso 4 aprile, provocando il ricovero di due sportivi lecchesi. Giorgio De Capitani sta affrontando un percorso di guarigione favorevole dopo aver subito ferite serie, mentre Niccolò Ratti, anch’egli colpito dalla massa bianca, si trova in fase di ripresa presso la struttura ospedaliera di Lucerna. L’evento drammatico è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso, quando il gruppo si trovava sul monte Fleckistock, impegnato nel percorso del canale Sickinelli. In quel momento, un improvviso distacco di un lastrone ghiacciato, probabilmente innescato dalle temperature elevate registrate durante il pomeriggio, ha generato una slavina che ha trascinato De Capitani e Ratti lungo un pendio per circa 300 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valanga nel Canton Uri: tre scialpinisti travolti, due feriti gravi

Valanga in val Ridanna travolge 25 scialpinisti: due morti e 5 feriti (tre gravi e due lievi)BOLZANO - Distacco di una valanga in val Ridanna, in Alto Adige: è di due morti, più tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo.

Valanga in Alto Adige, coinvolti 25 scialpinisti: due morti e cinque feriti, tre sono graviMaxi operazione di soccorso in Val Ridanna, in Alto Adige, dove si è verificata una valanga che ha coinvolto 25 scialpinisti.