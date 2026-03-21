Una valanga si è verificata in Val Ridanna, in Alto Adige, coinvolgendo 25 scialpinisti. L’incidente ha provocato due morti e cinque feriti, di cui tre in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di salvataggio e soccorso. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre le autorità gestiscono la situazione.

Maxi operazione di soccorso in Val Ridanna, in Alto Adige, dove si è verificata una valanga che ha coinvolto 25 scialpinisti. Il bilancio è di due morti e cinque feriti, di cui tre gravi. L'allarme è stato lanciato alle 11.40. In quel momento numerose comitive si trovavano sul pendio della montagna con la sua vetta a 2.445 metri di quota, poco lontano da un'altra cima, il Tallone Grande. La valanga, con un fronte 150 metri e una lunghezza di alcune centinaia di metri, è partita in prossimità della cima e ha messo in moto praticamente l'intero pendio, che in quel punto è piuttosto ripido, coinvolgendo complessivamente 25 scialpinisti, la maggior parte fortunatamente è stata solo sfiorata e non inghiottita dalla massa nevosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Valanga in Alto Adige, coinvolti 25 scialpinisti: due morti e cinque feriti, tre sono gravi

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