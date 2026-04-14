Martedì 14 aprile, nel centro di Vaiano, un grande albero si è abbattuto travolgendo il marciapiede all’incrocio tra viale Fratelli Rosselli e via Bartoli. L’episodio ha causato danni alla strada e ha reso necessario l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza l’area e valutare le eventuali responsabilità. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Un imponente esemplare arboreo ha travolto il marciapiede all’incrocio tra viale Fratelli Rosselli e via Bartoli a Vaiano, nella mattinata di questo martedì 14 aprile. L’evento, verificatosi intorno alle ore 8, ha coinvolto una zona strategica del centro abitano, situata in prossimità della Posta, ma non ha causato danni a veicoli o persone, poiché l’area risultava deserta nel momento del cedimento. L’intervento delle forze dell’ordine e la reazione della cittadinanza. La segnalazione del pericolo è giunta immediatamente dai residenti che si trovavano nelle vicinanze, i quali hanno manifestato forte preoccupazione per la dinamica improvvisa del crollo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaiano, alza il rischio verde: crolla un albero nel centro città

Messina, albero crolla su viale San Martino: caos e rischi per il verdeUn violento scossone ha colpito il pomeriggio di questa domenica 12 aprile a Messina, quando un esemplare arboreo di grandi dimensioni è precipitato...

Un albero crolla in centro, ferendo diversi passanti. Indagini in corso sulle cause dell’evento.Un albero è crollato nel centro di Roma, in prossimità di una zona pedonale trafficata, causando ferite a diversi passanti.