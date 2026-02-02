Un albero crolla in centro ferendo diversi passanti Indagini in corso sulle cause dell’evento

Un albero è caduto nel cuore di Roma, vicino a una zona pedonale molto frequentata. Diversi passanti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi sul posto. Le autorità stanno indagando per capire cosa abbia provocato il crollo.

Un albero è crollato nel centro di Roma, in prossimità di una zona pedonale trafficata, causando ferite a diversi passanti. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 2 febbraio 2026, in un’ora di punta, quando il cielo era sereno e le condizioni meteo non indicavano rischi legati al maltempo. L’albero, di grandi dimensioni, si è abbattuto in un punto strategico del viale, schiacciando parte del marciapiede e coinvolgendo una folla di persone che si trovava in transito. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario sono giunti sul posto in pochi minuti. Almeno sei persone sono state portate in ospedale, alcune con ferite gravi, mentre altre sono state trattate sul posto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un albero di grandi dimensioni è caduto questa mattina intorno alle 13.

