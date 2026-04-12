Messina albero crolla su viale San Martino | caos e rischi per il verde

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile, a Messina, un albero di grandi dimensioni è caduto improvvisamente sul viale San Martino. La caduta ha provocato disagi nel traffico e ha creato rischi per il verde pubblico presente nell’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i tecnici comunali per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del crollo.

Un violento scossone ha colpito il pomeriggio di questa domenica 12 aprile a Messina, quando un esemplare arboreo di grandi dimensioni è precipitato improvvisamente sul viale San Martino. L’evento, causato dalle raffiche di vento che stanno investendo l’intera provincia, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area tra la Villa Dante e il Viale Europa, dove la viabilità è stata interrotta per proteggere l’incolumità dei passanti. La vulnerabilità del verde urbano tra emergenza meteo e gestione territoriale. L’incidente avvenuto nel pomeriggio non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in una dinamica meteorologica complessa che vede il territorio messinese sotto la pressione di un ciclone afro-mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, albero crolla su viale San Martino: caos e rischi per il verde Leggi anche: Roma, crolla un albero su via Tiburtina a San Lorenzo: due feriti Terrore a San Lorenzo, crolla un albero su via Tiburtina: come stanno le persone colpiteTragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Roma, dove un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata di via Tiburtina, all'altezza di...