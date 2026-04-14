Vaccini diventa virale denuncia a commissione tedesca perché giornalista svedese e Musk la rilanciano Ex Pfizer Sterz | E’ stata falsificata la sicurezza test cancro saltati

Una denuncia riguardante i vaccini contro il coronavirus è diventata virale dopo che un giornalista svedese e il CEO di una grande azienda tecnologica l’hanno condivisa sui propri profili. La segnalazione, portata all’attenzione di una commissione d’inchiesta tedesca, riguarda presunte irregolarità nelle procedure di sicurezza e nei test clinici, tra cui la mancata valutazione del rischio di tumori. La testimonianza di un ex dirigente di una multinazionale farmaceutica è rimasta in gran parte confinata ai canali di informazione specializzati.

La testimonianza del dottor Helmut Sterz, davanti alla Commissione d’inchiesta tedesca sul Coronavirus, è rimasta confinata nei canali di informazione specializzati per settimane. Poi il giornalista svedese Peter Imanuelsen, noto sul social X con il profilo @PeterSweden7, pubblica una serie di tweet sull’argomento e riaccendo la miccia delle reazioni di Elon Musk facendo diventare virale la notizia. Imanuelsen: “Questa dovrebbe essere una notizia da prima pagina OVUNQUE. Invece non accade”. Migliaia di utenti condividono il twett con la piattaforma X che si infiamma. Il caso Sterz esce dalle aule parlamentari tedesche e diventa un fenomeno globale di discussione pubblica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, diventa virale denuncia a commissione tedesca perché giornalista svedese e Musk la rilanciano. Ex Pfizer Sterz: “E’ stata falsificata la sicurezza, test cancro saltati” Vaccini Covid, Pfizer contro la Polonia: miliardi in giocodi Slavic Networks – A Bruxelles sta per iniziare una resa dei conti legale che potrebbe ridefinire il modo in cui i contratti pandemici vengono... Leggi anche: Sci alpino, la svedese Aarsjoe e la tedesca Forster ancora d’oro alle Paralimpiadi Dott. Sterz, tossicologo capo presso #Pfizer Europa, ammette davanti al parlamento tedesco… Il rischio di cancerogenesi del vaccino per la #Covid_19 non è stato studiato per mancanza di tempo… x.com Le dichiarazioni del Ex capo PFIZER ex TOSSICOLOGO HELMUT STERZ sono da brividi.la sperimentazione tossicologica è fondamentale garantendo la sicurezza delle sostanze e non è stata fatta. La mortalità è aumentata in modo significativo dal 2021 , an - facebook.com facebook