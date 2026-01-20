Pfizer ha avviato una causa legale contro la Polonia, richiedendo circa sei miliardi di zloty di risarcimento. La disputa riguarda questioni legate ai vaccini Covid e alle relative controversie contrattuali. La vicenda evidenzia le tensioni tra il colosso farmaceutico e le autorità polacche, con implicazioni economiche significative. La disputa è al centro dell’attenzione per il suo impatto sul settore sanitario e sugli affari internazionali.

di Slavic Networks – A Bruxelles sta per iniziare una resa dei conti legale che potrebbe ridefinire il modo in cui i contratti pandemici vengono applicati in tutta l’Unione Europea. Il colosso farmaceutico Pfizer ha intentato una causa contro lo Stato polacco, chiedendo quasi sei miliardi di zloty di risarcimento per le dosi di vaccino contro il COVID-19 che la Polonia si è rifiutata di accettare. Al centro della controversia c’è una questione che va ben oltre la salute pubblica: chi è responsabile dei contratti firmati in situazioni di crisi: i governi, le aziende o Bruxelles? Il conflitto risale all’aprile 2022, quando Varsavia annunciò che avrebbe interrotto la ricezione di ulteriori spedizioni di vaccini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Vaccini Covid, Pfizer contro la Polonia: miliardi in gioco

