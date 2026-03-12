Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, le atlete svedese e tedesca hanno conquistato nuove medaglie d’oro nello sci alpino. La giornata è stata dedicata interamente alle gare femminili di gigante, con atlete di diverse nazionalità che si sono sfidate sulle piste. La competizione è proseguita con le prove di questa disciplina, offrendo emozioni e risultati di rilievo per gli spettatori presenti.

Continua il programma dello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Una giornata dedicata completamente alle gare femminili di gigante. Nella categoria visual impaired è arrivata la quarta medaglia di una fenomenale Chiara Mazzel, che ha vinto l’argento, battuta solamente dall’austriaca Veronika Aigner. Sul podio anche l’altra austriaca Elina Stary, che ha conquistato il bronzo. Terza medaglia d’oro in questa edizione delle Paralimpiadi per la svedese Ebba Aarsjoe. Dopo il trionfo in discesa e combinata, Aarsjoe ha conquistato la vittoria anche in gigante nella categoria standing. Secondo posto a quasi tre secondi per la russa Varvara Voronchikhina, mentre il bronzo è andato alla francese Aurelie Richard. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino, la svedese Aarsjoe e la tedesca Forster ancora d'oro alle Paralimpiadi

