Vacanze in Toscana l’open air vola | 10 milioni di presenze e Germania leader tra gli stranieri

Nel 2025, la Toscana registra oltre 10 milioni di presenze nei campeggi e nei villaggi turistici, confermando un trend positivo nel turismo all’aria aperta. La regione si conferma come meta preferita, con un incremento significativo di visitatori stranieri, tra cui un numero crescente di turisti provenienti dalla Germania. I dati evidenziano come questa forma di vacanza stia diventando sempre più popolare tra i visitatori italiani e stranieri.