Per le vacanze del 2026, si nota una differenza di costi tra destinazioni tradizionali e alternative. Mentre alcune mete italiane come la Sardegna risultano più costose, Bangkok offre opzioni di viaggio a tariffe più basse. I dati sui voli mostrano un cambiamento nel mercato, che sta modificando le preferenze e le scelte dei viaggiatori. La situazione si inserisce in un quadro in cui i prezzi dei biglietti aerei variano in modo significativo in base alle destinazioni.

Mentre il panorama geopolitico internazionale resta teso, il mercato dei voli sta disegnando una geografia economica senza precedenti. Se da un lato l’ombra di una “carenza sistemica” di carburante preoccupa l’Airports Council International Europe, dall’altro il crollo della domanda verso alcune mete esotiche sta aprendo finestre di opportunità incredibili per i viaggiatori più audaci. Il meccanismo è dettato dagli algoritmi: meno prenotazioni uguale prezzi più bassi. Molti italiani, frenati dall’incertezza legata alla crisi in Medio Oriente, stanno rinunciando ai grandi viaggi, preferendo mete domestiche. Il risultato? Gli aerei per l’Asia e l’Oceano Indiano viaggiano semivuoti.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Vacanze 2026: costa meno Bangkok che la Sardegna

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