La costa segreta più bella d’Italia si trova lontano dalle mete più famose come Sardegna e Portofino. È un angolo di paradiso ancora poco conosciuto, che non riceve folle di turisti. Qui, la natura si mostra in tutta la sua purezza, senza affollamenti o rumore. Chi ha avuto la fortuna di scoprirla la descrive come un luogo magico, perfetto per chi cerca tranquillità e paesaggi da sogno. Per arrivarci, bisogna fare qualche passo in più, ma il premio è un panorama che lascia senza fiato.

In pochi la conoscono, e non viene pressa d’assalto dai turisti, ma questa è la costa più bella d’Italia: perché visitarla. Quando si parla delle coste più affascinanti d’Italia, i nomi che tornano sempre sono gli stessi: Costiera Amalfitana, Cinque Terre, Costa Smeralda. Luoghi iconici, fotografatissimi, ormai entrati nell’immaginario collettivo come sinonimo di mare da cartolina. La costa più bella d’Italia ma in pochi la conoscono: la meta del 2026 – Lopinionista.it Eppure, esiste un tratto di litorale che raramente compare nelle classifiche, pur avendo tutte le carte in regola per competere con le mete più celebri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Altro che Sardegna e Portofino: ecco la costa segreta più bella d’Italia che tutti ignorano

La Sagra del Mandorlo in fiore è un evento tradizionale e rappresentativo del territorio, conosciuto anche come "Mandorlo in fiore".

