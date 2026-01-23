Una festa più breve che costa meno e protagonista sui social Lello Casesa | Ecco la Sagra che vorrei

La Sagra del Mandorlo in fiore è un evento tradizionale e rappresentativo del territorio, conosciuto anche come “Mandorlo in fiore”. Con un formato più breve e accessibile, questa manifestazione permette di vivere le sue atmosfere autentiche a un costo contenuto, diventando anche protagonista sui social media. Lello Casesa presenta una versione della festa che mantiene l’essenza culturale, offrendo un’esperienza più snella ma ancora ricca di significato.

La Sagra del Mandorlo in fiore - o semplicemente “Mandorlo in fiore” come è stata ridefinita qualche anno fa - rimane l'evento più identitario del territorio. Come il Festival di Sanremo per l'omonima località ligure, ogni anno l'obiettivo è sempre lo stesso: rendere l'appuntamento il maggiore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Dopo i Labubu, arriva il Mirumi: ecco come funziona (e quanto costa) il robot da borsetta che tiene compagnia e spopola sui socialDopo i Labubu, ecco il Mirumi: il nuovo robot da borsetta che sta conquistando i social. Leggi anche: È la miglior farina che troverai al supermercato ed è anche quella che costa meno Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Matsuri 2026: le migliori feste locali a Tokyo e in Giappone / Sito ufficiale dedicato al turismo a Tokyo GO TOKYO; La città del carnevale più antico in Italia: qui sono 700 anni che sanno come fare festa; Stuprata a una festa di fine lockdown sul lago di Garda: l'aggressore condannato a quattro anni; Una regione in festa. Da Offida a Castignano, sfilano le tradizioni. Un'anticipazione per la Festa di San Biagio. A breve seguirà il programma liturgico. CONDIVIDIAMO! facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.