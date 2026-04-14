Usura | Fenomeno molto presente ma occultato difficoltà a denunciare

Il fenomeno dell’usura nel territorio di Brindisi è diffuso, anche se spesso rimane nascosto. La presenza di questa problematica viene confermata da fonti ufficiali, che sottolineano come molte persone trovino difficoltà a denunciare le intimidazioni o le pressioni subite. La situazione rappresenta un problema reale, anche se la sua presenza non viene sempre riconosciuta pubblicamente.

BRINDISI – Il fenomeno dell’usura nel territorio brindisino “è presente, purtroppo molto presente, ma assolutamente occultato”. È quanto emerso nel corso della riunione dell’Osservatorio provinciale sull’usura, svoltasi martedì 14 aprile nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Brindisi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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