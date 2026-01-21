Arteta a Sky | L’Inter ci ha messo in difficoltà ecco perché Piazzati? Non abbiamo molto tempo per prepararli ma cerchiamo di sfruttarli Ambizioni? È presto

Arteta ha commentato a Sky il successo dell’Arsenal contro l’Inter, sottolineando le difficoltà incontrate e la limitata possibilità di preparazione contro i nerazzurri. Ha evidenziato l’importanza di sfruttare le occasioni e ha precisato che le ambizioni della squadra sono ancora in fase di definizione. Queste considerazioni fanno parte del resoconto sulla partita della settima giornata di Champions League.

Inter News 24 Arteta a Sky al termine di Inter Arsenal ha commentato il successo dei Gunners contro i nerazzurri nella settima giornata di Champions League. Mikel Arteta, a Sky Sport nel post partita di Arsenal Inter, ha commentato il successo dei Gunners, soffermandosi sulla forza dei nerazzurri, sul lavoro sui calci piazzati e sulle ambizioni stagionali. Dopo il 3-1 sull'Inter che vale il primato nella League Phase di Champions League, l'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare una partita tutt'altro che semplice. Il tecnico spagnolo ha riconosciuto i meriti dell'Inter, elogiandone intensità, qualità e capacità di mettere in difficoltà anche una squadra organizzata come l'Arsenal.

