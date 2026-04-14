Negli ultimi tempi si parla molto degli effetti dell'uso dei cellulari sui giovani, in particolare sulle nuove generazioni. Le testimonianze e gli studi indicano un aumento di problemi come ansia, isolamento e disturbi del sonno tra gli adolescenti. Le tecnologie digitali sono ormai presenti nella loro vita quotidiana, portando con sé vantaggi ma anche criticità legate alla salute mentale e alle relazioni sociali.

Ansia, isolamento, difficoltà relazionali e disturbi del sonno. Le tecnologie digitali sono diventate parte integrante della quotidianità di tutti, in primis degli adolescenti, offrendo opportunità ma anche causando fragilità e criticità. Tante le problematiche che sempre più spesso emergono, in un contesto in cui la connessione è continua e il confronto sociale è amplificato. E’ in questo contesto che domani alle 17.30 la biblioteca comunale empolese di Palazzo Leggenda ospita un incontro dedicato al mondo degli adolescenti e al rapporto con la tecnologia digitale. L’evento " Il ruolo del cellulare e della tecnologia digitale nella crisi degli adolescenti: cosa possono fare genitori e insegnanti", è inserito nel programma "Civico 0" e offre uno spazio di riflessione e confronto su un tema sempre più centrale nella società contemporanea.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uso dei cellulari e giovani in crisi: che fare?

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