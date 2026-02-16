Difendiamo i nostri giovani | Valditara chiarisce la circolare sui metal detector e lancia l’indagine sull’uso dei cellulari

Il ministro Valditara ha deciso di intervenire dopo che alcune scuole hanno segnalato problemi di sicurezza. La causa è l’aumento di episodi di violenza tra studenti, che ha portato a chiedere misure più severe. Valditara ha spiegato che i metal detector non sono obbligatori, ma possono essere usati su richiesta delle scuole per controllare chi entra con armi. Intanto, il ministero ha aperto un’indagine sull’uso dei cellulari tra gli studenti, per capire se contribuiscano a problemi di disciplina.

Valditara al Gr1: metal detector non obbligatori, ma attivabili su richiesta delle scuole per prevenire l'ingresso di armi. Il Ministro segnala inoltre il boom di iscrizioni al percorso "4+2" nel Sud, confermando la volontà dei giovani di entrare subito nel lavoro.