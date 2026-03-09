Uso dei cellulari | modifica Regolamento d’Istituto una propsota

Una proposta di modifica al Regolamento d’Istituto è stata presentata dal Consiglio per regolamentare l’uso dei cellulari in classe. La bozza di delibera allegata prevede l’introduzione di sanzioni specifiche per chi utilizza il telefono senza autorizzazione durante le lezioni. La proposta mira a rendere più chiaro e coerente il quadro delle norme e delle conseguenze legate all’uso dei dispositivi mobili.