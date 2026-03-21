L’amministrazione statunitense ha deciso di sospendere le sanzioni sul petrolio iraniano per un mese, consentendo di nuovo l’importazione di greggio proveniente dall’Iran. La misura riguarda specificamente il settore petrolifero e mira a ottenere determinati risultati senza applicare restrizioni immediate. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore a breve, influenzando il mercato globale dell’energia.

Si tratta dell’ennesimo cortocircuito in una guerra lanciata da Washington e Israele con l’obiettivo di obliterare la capacità militare e di proiezione del regime iraniano e che si sta trasformando in un conflitto di logoramento in cui Teheran usa con sagacia l’arma della guerra economica. La paralisi dei traffici dallo Stretto di Hormuz risparmia le petroliere iraniane e mentre i prezzi mondiali del petrolio Washington mette in campo l’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro, la struttura responsabile delle sanzioni internazionali che ha pubblicamente quella che tecnicamente è la “Iran-related General License”, che sostanzialmente sospende fino al 19 aprile le strozzature imposte negli ultimi decenni da Washington a Teheran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Petrolio, il cortocircuito Usa sulla guerra: Trump all’angolo toglie le sanzioni al greggio iraniano

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