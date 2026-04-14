Usa-Iran nuovi negoziati in Pakistan questa settimana Vance | La palla è nel campo degli iraniani

Le diplomazie internazionali stanno cercando di organizzare nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, con il Pakistan che si sarebbe offerto di ospitare un secondo ciclo di incontri prima della fine della tregua. La notizia è stata riportata da Al Jazeera e dall’agenzia Ap, mentre un rappresentante statunitense ha commentato che la decisione finale spetta agli iraniani. Le parti coinvolte sono al lavoro per definire i dettagli di questa possibile ripresa dei negoziati.

Diplomazie internazionali al lavoro per nuovi colloqui tra Usa e Iran. Secondo quanto riferito da Al Jazeera e dall’agenzia Ap, il Pakistan avrebbe offerto di ospitare un secondo round di negoziati prima della fine della tregua. L’agenzia Reuters ha parlato di possibili incontri già «questa settimana o all’inizio della prossima», citando un funzionario diplomatico iraniano. Vance: «La palla è nel campo degli iraniani». «La palla è nel campo degli iraniani», ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, in un’intervista a Special Report di Fox News. «Vogliamo che quel materiale esca completamente dal Paese, in modo che gli Stati Uniti ne abbiano il controllo», ha aggiunto facendo riferimento all’uranio arricchito e sottolineando la necessità di prevedere verifiche sul fatto che Teheran non possa arricchirne in futuro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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