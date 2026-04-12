Falliti i negoziati tra Usa e Iran Vance lascia il Pakistan | Non c' è accordo richieste irragionevoli

Dopo il fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, JD Vance ha annunciato l’assenza di un accordo. L’incontro si è concluso senza risultati positivi, con le parti che non sono riuscite a trovare un’intesa. Contestualmente, Vance ha comunicato di lasciare il Pakistan, sottolineando che le richieste avanzate sono risultate irragionevoli. La diplomazia tra i due paesi si ferma così momentaneamente, lasciando ancora molte questioni aperte.

Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla. “Non abbiamo raggiunto un accordo”, ha annunciato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance dopo oltre 20 ore di colloqui, prima di lasciare il Paese e tornare negli Usa. Secondo Vance Teheran non è disposto a rinunciare al proprio programma nucleare, mentre resta un rebus la situazione relativa allo Stretto di Hormuz. Da parte iraniana, i negoziati sarebbero falliti a causa delle “richieste irragionevoli” degli Usa. I negoziati tra Usa e Iran L’annuncio arriva nel pieno della notte e gela il mondo: “Gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l’Iran”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli" Leggi anche: Iran, niente accordo con gli Stati Uniti. Il gelo di Vance: "Noi flessibili, ma nessun progresso". Teheran: "Richieste irragionevoli" Guerra in Iran, Vance lascia il Pakistan: “Non c’è accordo”Guerra in Iran, le notizie in diretta Le notizie di domenica 12 aprile sull’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, in diretta Inizio diretta:...