Usa contro Leone Il Papa attaccato anche da Vance

Dopo le dichiarazioni di Trump contro il Papa Leone, anche il vice di Trump ha preso posizione, chiedendo al Vaticano di mantenersi sui temi morali. La discussione si è accesa ulteriormente, con il presidente americano che ha ripetuto le sue critiche. Mentre la polemica si infiamma, non sono ancora chiare le ripercussioni diplomatiche di queste affermazioni. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Dopo l’attacco del presidente americano Trump a Papa Leone, si registra anche quello del suo vice. Il Vaticano si attenga alle questioni morali, ha dichiarato Vance, mentre anche Trump torna sull’argomento. Servizio di Clara Iatosti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa contro Leone. Il Papa attaccato anche da Vance Usa contro Leone. Il Papa attaccato anche da Vance Iran-Usa diretta, si lavora a nuovi negoziati. Petroliera cinese passa Hormuz. Anche Vance contro il PapaRoma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma. Iran-Usa diretta: petroliera cinese passa Hormuz. Xi: “Irresponsabile la chiusura dello Stretto”. Anche Vance contro il PapaRoma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma.