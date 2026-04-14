Iran-Usa diretta si lavora a nuovi negoziati Petroliera cinese passa Hormuz Anche Vance contro il Papa

Le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a essere tese, ma fonti ufficiali indicano che si stanno avviando nuovi negoziati diretti. Nel frattempo, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz, mentre un rappresentante americano ha espresso critiche nei confronti del Papa. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza che si siano verificati sviluppi definitivi nelle trattative in corso.

Roma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma. Così il Pakistan si offre per ospitare un secondo round di colloqui sempre a Islamabad, mentre i media parlano di Ginevra come nuovo luogo di incontro tra le delegazioni di Washington e Teheran che potrebbero vedersi già questo giovedì. Al momento il regime degli ayatollah ha messo sul tavolo uno stop al programma di arricchimento dell’uranio per 5 anni, ma l’amministrazione Trump ne chiede 20. La fragile tregua scadrà tra pochi giorni (intorno al 21-22 aprile). Intanto oggi il Segretario di Stato americano Marco Rubio ospiterà a Washington gli ambasciatori di Israele e Libano per colloqui finalizzati ad arrivare a un accordo di cessate il fuoco.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran-Usa diretta, si lavora a nuovi negoziati. Petroliera cinese passa Hormuz. Anche Vance contro il Papa Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, Vance torna in Usa: “Era nostra offerta finale”. Teheran: “Richieste irragionevoli, Hormuz resta chiuso””Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati falliti e nessun accordo dopo il faccia a faccia in Pakistan. Leggi anche: Guerra in Iran, petroliera cinese Hormuz sfidando il blocco di Trump. Usa-Teheran, possibile un nuovo incontro Islamabad offre di ospitare nuovo round di colloqui Usa-Iran. Petroliera cinese attraversa Hormuz nonostante il blocco x.com Gli occhi del mondo ancora puntati sullo Stretto di Hormuz. Negoziati Usa-Iran in stallo, ma il Pakistan propone un nuovo round di trattative - facebook.com facebook