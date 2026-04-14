Upupa incastrata in una struttura sanitaria nell' area portuale | tratta in salvo

Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Salerno hanno chiesto l'intervento dell’Enpa locale per recuperare un esemplare di upupa rimasto intrappolato all’interno di una struttura sanitaria situata nell’area portuale. L’animale è stato liberato con l’aiuto dei soccorritori, che hanno collaborato per mettere in salvo l’uccello. La procedura di recupero si è conclusa con successo, senza ulteriori complicazioni.