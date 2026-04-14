Upupa incastrata in una struttura sanitaria nell' area portuale | tratta in salvo
Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Salerno hanno chiesto l'intervento dell’Enpa locale per recuperare un esemplare di upupa rimasto intrappolato all’interno di una struttura sanitaria situata nell’area portuale. L’animale è stato liberato con l’aiuto dei soccorritori, che hanno collaborato per mettere in salvo l’uccello. La procedura di recupero si è conclusa con successo, senza ulteriori complicazioni.
E' stata contattata dai Vigili del Fuoco di Salerno, l'Enpa di Salerno, questa mattina, per un supporto nel recupero di un esemplare di Upupa rimasto chiuso in una struttura sanitaria nell'area portuale. Nonostante i tentativi dei giorni scorsi di lasciare cibo e acqua nei pressi delle porte.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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